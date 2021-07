In bilico il futuro di un big dell’Inter, spunta l’interesse della Juventus ma c’è il pericolo beffa anche per i bianconeri

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e valuta le mosse da effettuare in vista della prossima stagione. I nerazzurri devono anche tenere sotto controllo la situazione dei calciatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 31 giugno. Tra questi c’è anche Marcelo Brozovic, ma il suo rinnovo non sembra essere una priorità come racconta il giornalista Davide Russo de Cerame a ‘Top Calcio 24’. Ecco le sue parole:

“Oggi il rinnovo di Brozovic non è la priorità dell’Inter, il primo nella lista è Lautaro Martinez. Nel corso della stagione, se ne potrebbe parlare. In questo periodo complicato dal punto di vista economico, non mi aspetto un Brozovic che sbotta o che minaccia l’addio senza il prolungamento immediato”.

Calciomercato, rinnovo di Brozovic non è la priorità. Occhio alla Juventus

Vista l’attesa per quanto riguarda il rinnovo, non è da escludere un inserimento a sorpresa da parte della Juventus per Marcelo Brozovic. I bianconeri hanno sotto controllo tutti i calciatori in scadenza per provare dei colpi a parametro zero, per questo è possibile anche che si controlli la situazione del croato nel club rivale. C’è da tenere sotto controllo però anche Fabio Paratici, che può tentare lo sgambetto alla sua ex squadra: anche lui tiene sotto controllo Marcelo Brozovic per provare a rinforzare il Tottenham.

Possono esserci dunque dei colpi di scena in merito al futuro del centrocampista croato che non sembra essere una priorità per l’Inter.