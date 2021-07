Calciomercato inter, l'Arsenal irrompe su Lautaro

L’Inter sta cercando di operare sul calciomercato per completare la rosa. Una big di Premier, intanto, vorrebbe acquistare un suo top palyer.

Sono giorni intensi quelli dell’Inter, che sta provando a chiudere operazioni di calciomercato per rinforzare la rosa nerazzurra. Specialmente sulle fasce, servono calciatori in grado di adattarsi agli schemi del 3-5-2 di Simone Inzaghi e in società seguono diverse piste. Sul fronte cessioni, invece, dopo la partenza di Achraf Hackimi la ‘Beneamata’ non sembrerebbe aver bisogno di ulteriori sacrifici. Nelle ultime ore, però, si sarebbe palesato l’interesse dell’Arsenal per Lautaro Martinez, già nel mirino di altri top club.

Arsenal su Lautaro Martinez | Si dell’Inter solo per cifre ‘monstre’

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, i ‘Gunners’ sarebbero pronti a fare un’offerta all’Inter per acquistare ‘El Toro’. Il club londinese, probabilmente, cederà Alexandre Lacazette in questa sessione di mercato e sarebbe a caccia di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Lautaro con Aubameyang formerebbe una coppia devastante in grado di cambiare gli equilibri della Premier League.

L’Inter, dal canto suo, non sarebbe minimamente interessata ad ascoltare offerte inferiori ai 70\80 milioni di euro per la punta argentina. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di rinnovare il contratto di Martinez, in scadenza nel 2023.