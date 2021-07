Calciomercato Inter, i nerazzurri cercano una quarta punta da aggiungere al reparto: il giornalista frena sul possibile vice Lukaku

L’Inter continua a muoversi in sede di calciomercato. Dopo aver detto addio a Hakimi – cessione dolorosa, ma assolutamente necessaria -, i nerazzurri proseguono la ricerca del sostituto. Da Bellerin a Dumfries e Dest, tanti i nomi circolati in orbita ‘Beneamata’. Ci vorrà, però, ancora un po’ di tempo per scoprire quale sarà l’identikit definitivo, con i lombardi che fino ad ora non ha mai tentato un vero e proprio assalto per alcun giocatore. Oltre all’esterno, i pensieri della società vanno anche al reparto offensivo.

Il grande affare riguardante l’arrivo di Hakan Calhanoglu dai cugini milanisti non basterà in vista della prossima stagione. Serve, infatti, una quarta punta, che il club sta cercando da tempo. In sostanza, un vice Lukaku all’altezza che possa far rifiatare il bomber belga durante l’annata. L’AD Marotta sta sondando varie piste in questo senso e un nome che piace non poco è Gianluca Scamacca. Accostato alla Juventus soprattutto nel precedente mercato invernale, il centravanti è tornato al Sassuolo dopo l’esperienza positiva con la maglia del Genoa. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, ma c’è chi non sarebbe convinto di questo trasferimento.

Calciomercato, Scamacca vice Lukaku: “All’Inter eterna riserva”

Scamacca possibile vice Lukaku. Il bomber italiano ha messo in vetrina gol e doti fuori dal comune nella scorsa stagione e potrebbe certamente rappresentare il profilo ideale per quel tipo di ruolo. Ma il giornalista Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, frena sull’eventuale acquisto: “Scamacca vice Lukaku? È un giocatore in ascesa, ma all’Inter andrebbe a fare l’eterna riserva e, dunque, è una cosa da valutare con estrema attenzione”.

Il collega ha aggiunto: “Per me, dovrebbe giocare titolare in una squadra di media classifica. Andare a fare la riserva di Lukaku è difficile, il belga non manca mai”. L’attaccante neroverde ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Vedremo se l’Inter tenterà di affondare il colpo.