La Juventus starebbe per chiudere un colpo di calciomercato in uscita. Marko Pjaca è a un passo dai cugini del Torino.

Sono giornate di trattative intense per la Juventus, che sta cercando di chiudere operazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita. I tentativi di arrivare a uno o due centrocampisti di livello per rinforzare il reparto nevralgico sono numerosi. Da Locatelli a Pjanic, sono diversi i profili nel mirino dei dirigenti bianconeri. Anche la cessione di esuberi come il gallese Aaron Ramsey è in cima alla lista delle esigneze bianconere per abbassare il monte ingaggi che grava sul bilancio. E, a proposito di partenze, sembrerebbe ai dettagli finali la trattativa che porterebbe l’esterno croato Marko Pjaca a vestire la maglia granata dei rivali del Torino.

La Juventus cede Pjaca ai ‘Granata’ | Domani visite e firma

Il 26enne centrocampista ed esterno d’attacco, è da tempo un obiettivo del club allenato da mister Ivan Juric, croato come il giocatore. Ora la trattativa avrebbe avuto buon esito e già per domani il calciatore dovrebbe effettuare le visite mediche di rito e firmare l’accordo.

Pjaca andrebbe al Torino con la formula del prestito, che prevede il diritto di riscatto esercitabile la prossima stagione dai ‘Granata’.