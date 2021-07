L’Inter continua a cercare un rinforzo sulla fascia destra che possa raccogliere l’eredità di Bellerin: agente in città

Il calciomercato estivo si fa sempre più bollente. In casa Inter l’obiettivo numero uno continua a essere quello di rinforzare la fascia destra, stessa lasciata scoperta da Achraf Hakimi, trasferitosi al Paris Saint Germain. I nerazzurri per colmare il vuoto su quella fascia hanno iniziato a pensare seriamente a due nomi. Il primo è quello di Hector Bellerin, terzino di proprietà dell’Arsenal che sembrerebbe in uscita dai ‘Gunners’ e che ha un contratto fino al 2023.

L’altro profilo invece è quello di Denzel Dumfries, terzino classe 1996 di proprietà del PSV, anche lui con contratto fino al 2023. La svolta però potrebbe arrivare per il calciatore spagnolo. Infatti l’agente del giocatore, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sarebbe pronto a sbarcare in città per parlare con il club.

Calciomercato Inter, l’agente di Bellerin a Londra: incontro con l’Arsenal

Il futuro dell’Inter per la fascia destra potrebbe subire un’importante svolta nei prossimi giorni. Infatti i nerazzurri per sostituire Achraf Hakimi avrebbero messo nel mirino sia Denzel Dumfries che Hector Bellerin. Tra i due però sembrerebbe essere lo spagnolo quello in vantaggio, e la svolta potrebbe arrivare giovedì.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’agente di Bellerin sbarcherà giovedì a Londra e incontrerà l’Arsenal per parlare del futuro del suo assistito. Probabilmente si proverà a spingere per il prestito con diritto di riscatto, che potrebbe a seguito di alcune condizioni diventare obbligo. Dunque tutto sembrerebbe procedere verso la partenza dello spagnolo, ma i nerazzurri dovranno comunque vedersi dalla concorrenza, che continua a essere sempre molto folta.