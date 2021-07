La Juventus cerca un difensore e punta Milenkovic, in un doppio affare con la Fiorentina: prima, però, è necessaria una cessione

Il calciomercato entra nella fase più calda e le società intensificano i contatti per chiudere le ultime trattative. Si deve ancora sbloccare il mercato della Juventus, alle prese con l’incognita Cristiano Ronaldo ed una squadra da ridisegnare per i dettami tattici di mister Massimiliano Allegri, tornato per avere sin da subito una rosa che possa puntare a vincere titoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Chiellini | L’annuncio di Agnelli

La dirigenza è a lavoro per rinforzare la rosa: tra i reparti coinvolti nella rivoluzione c’è la difesa, con la Juventus a caccia di un giocatore esperto che possa sostituire chi – nella passata stagione non ha convinto del tutto. Il riferimento è a Merih Demiral, ancora legato da un contratto sino al 2024, ma considerato in uscita. Il turco, complice anche qualche infortunio di troppo, ha chiuso la scorsa Serie A con appena 15 presenze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al baby talento | Sorpasso al Milan

Con l’addio di Demiral, la Juventus avrebbe già in mente la sostituzione. La società bianconera vorrebbe infatti chiudere un doppio affare con la Fiorentina che veda – in primis – l’arrivo di Nikola Milenkovic. Il serbo – in scadenza nel 2022 – ha un valore di mercato di circa 15 milioni di Euro, ma la Juventus, pur di arrivare al giocatore sarebbe disposta ad offrirne almeno 17.

Calciomercato Juventus, doppio affare con la Fiorentina

In cambio di questa plusvalenza, però, la Juventus chiede alla Fiorentina il diritto di prelazione su Dusan Vlahovic per la stagione 2022/23. L’attaccante – punto fermo della Viola – potrebbe così giocare un altro anno agli ordini di Italiano per poi trasferirsi in bianconero. La squadra di Agnelli vincerebbe così la concorrenza degli altri club italiani – vedi Milan – ed esteri che mirano al giocatore. Una doppia operazione dove, in apparenza, uscirebbero tutti come vincitori.