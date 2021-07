Calciomercato Inter, nuovo portiere per Inzaghi | Scambio con Sensi

L’Inter potrebbe a breve acquistare un nuovo portiere offrendo Stefano Sensi nello scambio: ecco la situazione

L’Inter con l’arrivo di Simone Inzaghi ha deciso di dar continuità al 3-5-2, ma dovrà fare a meno di Hakimi. Si cerca un esterno destro, dopo l’arrivo di Calhanoglu che sostituirà lo sfortunato Eriksen. Ma c’è un altro giocatore che potrebbe arrivare: è un portiere, visto che Samir Handanovic non offre tante garanzie a Inzaghi dal punto di vista della continuità. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha raggiunto i 37 anni. Il club nerazzurro deve pensare al futuro, soprattutto per abbattere i costi della rosa. E in tal senso può dare una mano Stefano Sensi, spesso infortunato nell’ultimo anno.

Inter, Sensi per arrivare a Dragowski

Secondo quanto riferito da ‘InterLive.it‘, l’Inter potrebbe imbastire uno scambio in cui è coinvolto Sensi per arrivare a Bartlomiej Dragowski. Il portiere è un titolare indiscusso della Fiorentina, che ha deciso di puntare sul classe ’97 dopo le sue ottime prestazioni, arrivate con continuità. La sua giovane età permetterebbe al club nerazzurro di affidare la porta un emergente della Serie A, che ha ancora margini di miglioramento. Lo farebbe offrendo Sensi, che farebbe molto bene con Italiano al netto dei problemi fisici di cui ha sofferto nell’ultimo anno.