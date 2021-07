La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per arrivare a profili di livello assoluto: addio pronto con l’assist

Novità importanti in vista della prossima stagione in casa Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di profili di assoluto valore per incrementare il tasso tecnico della formazione guidata da Massimiliano Allegri. La rosa del top club italiano va rinforzata con innesti di primo piano per essere competitivi nuovamente anche in Champions League. Così potrebbe nascere una nuova sul fronte calciomercato con l’addio immediato del top player che avrebbe problemi con la dirigenza.

Juventus, Jordi Alba problemi con il Barcellona: il motivo

Come svelato dal celebre programma spagnolo “El Chiringuito Tv” Jordi Alba non avrebbe intenzione di abbassarsi il proprio ingaggio al Barcellona: la dirigenza del club blaugrana sarebbe così diventata infuriata con il terzino spagnolo. Il suo profilo è stato sempre monitorato con insistenza da parte della Juventus, voglioso di rinforzare anche le corsie esterne della formazione di Allegri. La scadenza del suo contratto arriverà nel giugno 2024, mentre la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

In questo modo arriverebbe anche l’addio di Alex Sandro, terzino brasiliano che potrebbe dire addio alla Juventus in vista della prossima stagione. Un’idea decisiva per un intreccio di mercato alquanto suggestivo in estate con i bianconeri sempre spettatori interessati ai cambiamenti improvvisi dei big. Jordi Alba resta un elemento di assoluto valore: in caso di rottura totale con il Barcellona, arriverebbe così l’assalto totale dei bianconeri.

La situazione non è facile come sembra: il Barcellona dovrebbe così trovare una soluzione in tempi brevi per quanto riguarda il futuro di Jordi Alba e Sergi Roberto. La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per regalare i primi colpi daurlo allo stesso Massimiliano Allegri.