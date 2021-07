Calciomercato Inter, scambio per Kessie | La risposta del Milan

L’Inter vorrebbe avviare col Milan uno scambio per mettere le mani su Franck Kessie: una soluzione poco gradita a Maldini

Per l’Inter e per il Milan sarà importante definire la situazioni rinnovi nel corso della prossima estate. Ci sono dei calciatori in scadenza 2022 come per esempio Marcelo Brozovic, che Antonio Conte ha reso il vertice basso del suo 3-5-2 e che potrebbe fare anche Simone Inzaghi. Il condizionale è d’obbligo visto il contratto in scadenza l’anno prossimo. Dovrà esserci per forza di cose il rinnovo, altrimenti il club nerazzurro perderebbe il croato a costo zero. E potrebbe proporre uno scambio al Milan per un altro giocatore in scadenza nel 2022, Franck Kessie.

Inter, idea Brozovic per Kessie

Per i rinnovi di Brozovic e Kessie al momento è tutto fermo. Non sono emerse novità dal punto di vista delle trattative. L’idea dell’Inter sarebbe quella di proporre al Milan uno scambio alla pari, ma i valori dei due calciatori sono molto diversi secondo i rispettivi club. I rossoneri, infatti, non sarebbero contenti di questa soluzione: infatti, Maldini rifiuterebbe una soluzione del genere. Anche perché l’ivoriano è considerato fondamentale per Stefano Pioli, a maggior ragione dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu.