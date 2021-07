Calciomercato, Theo Hernandez e Ronaldo al PSG | La rivelazione

Bomba di mercato proveniente in diretta: suggestione per Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo pronti al super colpo in casa PSG

Saranno giorni intensi in casa Juventus e Milan. I due top club di Serie A dovranno fare i conti con gli assalti decisivi per i top player in rosa. In diretta radio è arrivata la suggestione svelata dal giornalista Sandro Sabatini, che ha espresso il suo punto di vista sul possibile addio di Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è atteso alla Continassa per aggregarsi ai suoi compagni già in ritiro a disposizione di Allegri da circa una settimana.

Ai microfoni di Radio Radio il giornalista Sandro Sabatini ha svelato: “Il Milan farebbe bene a prendere in considerazione una proposta importante per Theo Hernandez da parte del PSG. E poi vedremo cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo, uomo immagine perfetto per i prossimi Mondiali in Qatar”. Un’idea suggestiva, ma al momento non ci sarebbero conferme per quanto riguarda il futuro del campione portoghese. Tra pochi giorni tutto sarà più chiaro con le possibilità anche reali di permanenza in vista della prossima stagione.

Discorso leggermente diverso per il terzino francese del Milan, che potrebbe così seguire anche Hakimi al PSG per rinforzare le corsie esterne della formazione di Pochettino. Il fronte calciomercato continuerà a regalare indiscrezioni suggestive di calciomercato. In casa bianconera tutti sono in apprensione per conoscere il futuro del campione portoghese, reduce da un Europeo ricco di gol ma con l’eliminazione dei lusitani.

I prossimi giorni saranno già decisivi in tal ottica per arrivare alla decisione finale per Cristiano Ronaldo, ancora incerto sul da farsi.