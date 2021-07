Dopo l’addio di Calhanoglu, il Milan di Pioli è a caccia di rinforzi in questa finestra di calciomercato: spunta il nome di Marco Reus, trequartista del Borussia Dortmund

Inizia a prendere forma il nuovo Milan di Stefano Pioli targato Champions League. I rossoneri, attivissimi in questa sessione estiva di calciomercato, hanno salutato Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu ed hanno dato il benvenuto fra i pali a Mike Maignan, estremo difensore francese ex Lille, ma è arrivato anche Olivier Giroud, centravanti francese precedentemente al Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel. Manca però il numero dieci in casa Milan e la sensazione è quella che possa arrivare un nome a sorpresa, magari negli ultimi giorni, intensi, di trattative.

L’obiettivo Luis Alberto infatti, con qualche problemino comportamentale alla Lazio, è fuori target per il Diavolo vista la valutazione, almeno 55/60 milioni di euro che ne fa la società capitolina. In quest’ottica, il Milan potrebbe spostare la sua attenzione magari in un campionato estero, più precisamente in Bundesliga dove è da seguire con attenzione il futuro di Marco Reus, bandiera del Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Griezmann | La risposta del Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pjanic sì, ma con una sola strada

Calciomercato Milan, obiettivo Reus | I dettagli

Marco Reus, classe 1989, non è più giovanissimo e, nonostante le lusinghe di molti top club europei, uno su tutti il Bayern Monaco, non ha mai lasciato il suo Borussia Dortmund per cercare di vincere trofei altrove. In questo caso però, la situazione potrebbe cambiare. Il contratto del giocatore tedesco è infatti in scadenza nel 2023, non un termine lunghissimo, e l’eventualità del rinnovo non è ancora un discorso all’ordine del giorno nel club della Ruhr.

In questa situazione particolarmente complicata potrebbe inserirsi il Milan di Paolo Maldini. Marco Reus, capitano del Dortmund, ha una valutazione di poco inferiore ai 15 milioni di euro e l’unico vero neo è dato dalle sue condizioni fisiche, il tedesco è infatti spesso alle prese con infortuni di natura muscolare.