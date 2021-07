Calciomercato Juve: il Chelsea sarebbe pronto a fare follie per Chiesa. Ecco la posizione del club bianconero e la risposta ai ‘Blues’. Tutti i dettagli

Rientrano i primi Nazionali alla Continassa in vista della nuova stagione. Ieri Massimiliano Allegri ha accolto Merih Demiral, e nei prossimi giorni torneranno a Torino anche de Ligt e Cristiano Ronaldo. Gli ultimi a rientrare dalle vacanze saranno naturalmente gli azzurri campioni d’Europa. In attesa del rinnovo di Chiellini, continuano a circolare rumors e indiscrezioni di calciomercato su Federico Chiesa. Euro 2020 ha consacrato definitivamente il gioiello bianconero, già reduce da un’ottima prima stagione con la maglia della Juve. Su di lui hanno messo gli occhi i principali top club europei, dal Bayern Monaco al Chelsea. E nelle ultime ore si è addirittura parlato di una possibile offerta da 100 milioni di euro da parte dei ‘Blues’. Ecco la risposta della Juventus: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Italia, ESCLUSIVO Antinelli: “Donnarumma da Pallone d’Oro. Vi racconto Vialli e l’incontro con Foden”

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, ha chiesto la cessione: ‘pericolo’ per Juve e Serie A

Calciomercato Juve, follie Chelsea per Chiesa | La provocazione dei bianconeri

Non solo l’assalto ad Haaland. I campioni d’Europa in carica sembrano intenzionati a fare follie anche per Chiesa. Tuttavia, l’ex Fiorentina è assolutamente incedibile per i bianconeri e considerato un patrimonio del presente e futuro della società. Da questa ferma posizione sul giocatore potrebbe così nascere una sorta di ‘provocazione’ al Chelsea: Chiesa lascerà Torino solo in cambio del cartellino di Jorginho o Havertz (entrambi valutati almeno 50 milioni) più un’offerta cash di 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ramsey e poi Rabiot | Scambio col top club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big ha deciso | “Vuole solo una squadra”

Una valutazione complessiva di ben oltre 100 milioni, da circa 130 milioni, che spegnerebbe con ogni probabilità anche le intenzioni dei ‘Blues’. Chiesa è al momento intoccabile in casa bianconera e l’offerta dovrà essere più che irrinunciabile. Chelsea, Bayern Monaco e tutte le pretendenti sono insomma avvisate.