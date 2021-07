La Juventus valuta diverse piste per il calciomercato estivo: idea scambio, tre opzioni possibili

Iniziata ufficialmente la seconda nuova avventura sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri attende che il calciomercato estivo gli consegni i prossimi tasselli atti a completare la rosa della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, nelle scorse ore è ventilata una suggestiva ipotesi di scambio tra Antoine Griezmann e Paulo Dybala. La ‘Joya’ resta in scadenza tra meno di dodici mesi e i discorsi per il rinnovo non sono in stato troppo avanzato. Un’ipotesi che, dalla Francia, smentiscono regalando brutte notizie alla società bianconera. Secondo quanto riportato da ‘Footmercato’ il futuro de ‘Le Petit Diable’ non sarà a Torino bensì in Premier League. Il portale francese sostiene come il Barcellona sia pronto ad affacciarsi in casa Manchester City per tentare uno scambio con uno degli esuberi dell’ex Guardiola. Nonostante i ‘Citizens’ puntino a fare cassa per finanziare il super colpo Kane dal Tottenham, l’ipotesi di uno scambio sull’asse Barcellona-Manchester sembra destinata ad infiammarsi nelle prossime settimane. La Juventus rischia dunque di vedere definitivamente sfumare il colpo Griezmann, valutato non meno di 70 milioni dal Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big ha deciso | “Vuole una sola squadra”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pjanic sì, ma con una sola strada

Calciomercato Juventus, addio Griezmann: c’è lo scambio

Lo scambio tra i catalani e la società inglese vedrebbe tre nomi nel mirino di Laporta. Da un lato Bernardo Silva e Laporte, valutati 70 e 50 milioni e ormai da diverso tempo in orbita Barcellona.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dall’altro spunta anche il profilo di Riyad Mahrez la cui valutazione sfiora i 50 milioni e può lasciare Manchester durante l’estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fake news Locatelli | La situazione

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con il Liverpool in vista | I dettagli

Situazione in divenire che vedrebbe Griezmann allontanarsi dall’ipotesi di sbarcare in Serie A con la maglia della Juventus: City e il Barcellona pronte allo scambio.