La Juventus a caccia di un rinforzo a centrocampo: resta calda la pista Pjanic, ma con una sola strada percorribile sul calciomercato

La Juventus programma il mercato per cercare di allestire una rosa adattabile alle idee tattiche di mister Massimiliano Allegri. Le risorse non abbondano, ma alcuni rinforzi sono necessari e in casa bianconera attendono ancora il primo colpo dopo il riscatto di Alvaro Morata. Il reparto sotto la lente d’ingrandimento è il centrocampo, con il tecnico che avrebbe richiesto uno-due rinforzi.

Non solo Manuel Locatelli: la Juventus pensa al ritorno di Miralem Pjanic in bianconero. Il regista bosniaco aveva dato il suo addio lo scorso anno per approdare al Barcellona nello scambio con Arthur, ma l’esperienza è stata tutt’altro che positiva: nessun gol o assist e poca fiducia da parte di Koeman, pronto a cederlo.

Tra le ipotesi c’è proprio la Juventus di Allegri, allenatore con il quale vanta numeri da record: maggiori presenze (135) e miglior numero di assist (33), contro i 22 con Garcia. A questi vanno aggiunti i 19 gol tra campionato e coppa. Il tecnico toscano è pronto a riaffidare le chiavi della sua mediana all’ex Roma, ma per chiudere l’affare sembra si possa percorrere una sola strada.

Calciomercato Juventus, una sola strada per Pjanic

L’affare Pjanic-Juventus si può fare con una sola strada: quella del prestito secco per un anno. Il giocatore ha infatti un contratto con il Barcellona sino al 2024. I bianconeri non sono però l’unica ipotesi per il bosniaco: il suo agente, Ramadani, avrebbe anche offerto il giocatore al Psg, che nel ruolo – però – si è già assicurato il cartellino di Georginio Wijnaldum a parametro zero.