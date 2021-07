Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare ad altri colpi da urlo: sorpasso anche a Mourinho, assalto in Premier

Continua il lavoro del Milan in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore la società rossonera ha ufficializzato l’arrivato del bomber Giroud, in arrivo dal Chelsea. E proprio il club inglese è alla ricerca di una prima punta di qualità assoluta. Nel mirino dei “Blues” ci sarebbe ormai da tempo l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, ma la trattativa con la compagine giallonera è più difficile del previsto. Soltanto in caso di offerte folle, il Dortmund lo lascerebbe partire subito.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Demiral e tesoretto | Doppio colpo italiano!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, offerta di scambio alla Roma | Inter e Juventus ko

Calciomercato Milan, Kalajdzic idea per Tuchel

Come svelato dal portale “The Athletic” in caso di mancato arrivo di Haaland, lo stesso Chelsea starebbe pensando a nuovi colpi come l’austriaco Sasa Kalajdzic dello Stoccarda, che si è messo in luce con la maglia dell’Austria agli Europei. Il suo profilo piace particolarmente anche al manager tedesco Thomas Tuchel, che starebbe pensando a così a sorprese per rinforzare il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la carica dei 101 milioni | Ecco l’erede di Ronaldo

Il profilo del centravanti austriaco è stato accostato anche al Milan e alla Roma: in questo modo potrebbe esserci il sorpasso decisivo anche a Mourinho che vorrebbe rinforzare il reparto d’attacco della compagine giallorossa con un altro giocatore importante.

Novità in vista della prossima stagione con il Chelsea, sempre alla ricerca di un valido attaccante soprattutto dopo l’addio di Giroud, trasferitosi nelle ultime ore al Milan. La stessa società rossonera è già quasi al completo per quanto riguarda il reparto offensivo.