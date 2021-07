Il calciomercato bianconero vede in un centrocampista di spessore la priorità per la squadra di Allegri: ipotesi scambio con Demiral

La Juventus ha già in mente quelle che rimangono le priorità di Massimiliano Allegri per rinforzare la rosa della ‘Vecchia Signora’. Dopo una deludente annata che ha visto l’Inter portare a casa il 19esimo scudetto della storia nerazzurra interrompendo un dominio di nove anni firmato dai bianconeri, la stagione che sta per cominciare sarà con ogni probabilità quella del rilancio. Diversi i nomi sul taccuino dei dirigenti della Juventus per l’attuale sessione di calciomercato, con quello di Manuel Locatelli che rimane in primissimo piano per la mediana bianconera. Le resistenze del Sassuolo possono complicare l’approdo dell’ex Milan alla corte di Allegri ed ecco quindi spuntare una pista alternativa, dalla Germania, che vedrebbe uno scambio con Merih Demiral. Il centrale turco può partire ma non per meno di 35 milioni di euro: spunta l’ipotesi Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Demiral al Bayern: c’è lo scambio

La Juventus ha in mente di provare a farsi avanti per un vecchio pallino della dirigenza bianconera, più volte accostato ai bianconeri: Corentin Tolisso. Il centrocampista francese è in uscita dal Bayern (in scadenza 2022) ed è valutato 20 milioni di euro.

La società torinese proverebbe a inserire nell’ipotetico scambio Aaron Ramsey ma le attenzioni del Bayern sono tutte per Demiral. In tal caso, la trattativa potrebbe decollare in caso di conguaglio cash, in favore della Juventus, oltre al cartellino di Tolisso.

15 milioni di euro più il francese per registrare un’accelerata dell’affare: Bayern Monaco e Juventus riflettono, l’ipotesi scambio Demiral-Tolisso può diventare sempre più concreta.