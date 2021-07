Il Milan insegue un nuovo colpo e dopo le conferme di Brahim Diaz e l’approdo di Giroud, punta l’ex Real

Il Milan di Stefano Pioli attende ancora gli ultimi ritocchi per iniziare, con la rosa al completo, la nuova stagione. Un’annata che vedrà lo storico ritorno in Champions League della compagine rossonera e che necessiterà dunque di forze fresche in ogni reparto. Portato a Milanello in ultima battuta Olivier Giroud, il grande nodo per la società di via Aldo Rossi rimane l’erede di Hakan Calhanoglu. Con il turco finito ‘gratis’ sull’altra sponda del Naviglio, per il Milan è tempo di stringere i tempi e regalare nell’attuale sessione di calciomercato, un nuovo trequartista a Pioli. In tal senso, secondo ‘Todofichajes.com’ l’erede di Calhanoglu sarebbe più vicino di quanto si possa pensare. Si tratta del colombiano James Rodriguez, ormai definitivamente scaricato da Benitez che guiderà l’Everton nella prossima stagione. Il 30enne di Cucuta, viene riportato, ha da circa due settimane raggiunto un accordo di massima con la dirigenza rossonera e attende soltanto che le parti trovino l’intesa per poi sbarcare a Milanello.

Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna: ecco James Rodriguez

Un futuro in Serie A che non è mai stato tanto vicino per James Rodriguez definito dal quotidiano spagnolo come prossimo colpo del Milan.

L’accordo tra Milan ed Everton si potrebbe trovare sulla base di 10 milioni di euro: Maldini e Massara potrebbero dunque accelerare per chiudere.

Nell’ultima annata con i ‘Toffees’, James Rodriguez ha collezionato 26 presenze, con 6 reti, 9 assist vincenti e 2046′ in campo.