La Juventus ha sognato il colpo Donnarumma ma spunta il retroscena riguardo all’approdo del portiere ben dieci anni fa

Gianluigi Donnarumma è sulla bocca di tutti. Miglior giocatore di Euro 2020, protagonista assoluta della finale che ha regalato il titolo alla Nazionale di Roberto Mancini ed ora pronto ad immergersi nella sua nuova esperienza nell’attuale sessione di calciomercato al PSG. Un rimpianto per il Milan, per stessa ammissione di Maldini, ma in buona parte anche per la Juventus. Ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha parlato l’ex bianconero Fabrizio Ravanelli che ha svelato un succulente retroscena riguardo all’estremo difensore classe 1999, molto vicino ad approdare a Torino già dieci anni fa. “Come faccio a dimenticarmelo” Era già mostruoso all’epoca, aveva il fisico di adesso però in un ragazzino di 12 anni”, rivela Fabrizio Ravanelli che all’epoca era l’allenatore delle giovanili juventine. “Ho il ricordo di un ragazzino esplosivo, potente, impressionante e che parava tutto. Lasciava a bocca aperta, Gigio. Era diverso da tutti gli altri“.

Calciomercato Juventus, Ravanelli su Donnarumma: “Ecco cosa dissi”

“Già all’epoca comunicai al responsabile dei portieri che si trattava di un ragazzo che andava prestio subito, sarebbe diventato un top assoluto”. Ravanelli ha poi concluso: “Il rimpianto è quello di dieci anni fa, si poteva anticipare il Milan con un piccolo investimento”.

Uno scenario che tuttavia ha visto una diversa realizzazione con Donnarumma che è poi approdato giovanissimo al Milan, prima del recente salto in Francia al PSG.