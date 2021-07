Luis Alberto fa infuriare la Lazio ed è frattura. Può inserirsi una big italiana, pronta a mettere sul piatto una maxi offerta

Finito il ciclo di Simone Inzaghi, per la Lazio ne sta per iniziare uno nuovo con Maurizio Sarri al timone. L’allenatore ex Napoli, Chelsea e Juvenuts è chiamato subito a scelte importanti, che riguardano il mercato del club biancoceleste. Alcuni pezzi pregiati del club potrebbero infatti andare via prima dell’inizio della nuova stagione e spetterà al tecnico toscano dare un giudizio definitivo su chi dovrà rimanere e chi potrà lasciare. In bilico ecco Luis Alberto, uno dei migliori protagonisti dei laziali nelle ultime stagioni. Lo spagnolo ha avuto un confronto acceso con Igli Tare, direttore sportivo, scatenando la furia anche di patron Claudio Lotito. E così il futuro del ventottenne potrebbe essere lontano dalla nuova squadra che sta allestendo Sarri: potrebbero approfittarne diversi club, tra i quali anche il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, trattativa concreta per il fantasista | Conferme dal padre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposto il bomber | No dei bianconeri

Milan-Luis Alberto, sul piatto anche Leao o Saelemakeers più soldi

I rossoneri accoglierebbero ben volentieri un calciatore del calibro del classe ’92 e potrebbero pertanto bussare alla porta della Lazio con un’offerta convincente. Sul piatto potrebbero mettere uno tra Rafael Leao e Alexis Saelemakeers più Mattia Caldara per abbassare le richiesta economica dei biancocelesti, che è di 50 milioni di euro. Una somma che, in tempi di pandemia, sarebbe inaccessibile per chiunque, o quasi. In tal modo la squadra lombarda, fresca di ritorno in Champions League, si assicurerebbe le prestazioni di una certezza del campionato di Serie A – Luis Alberto – e cederebbe alla squadra laziale un giovane dalle grandi prospettive più un difensore con grandi potenzialità, oltre ad una parte economica cash.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un affare, quello eventuale per Luis Alberto al Milan, che coinvolgerebbe più calciatori. I ‘diavoli’ potrebbero così pensare ad uno scambio due per uno più soldi per convincere Lotito e Tare dell’affare.