L’Inter a caccia del colpo di spessore: Lukaku in pressing, spunta l’attaccante che può arrivare con lo scambio

Uno scudetto che ha interrotto il dominio di quasi dieci anni della Juventus e la volontà, nell’imminente nuova stagione, di provare a ripetersi. È cambiata la guida tecnica così come cambierà tanto la rosa nerazzurra ma Beppe Marotta prosegue la caccia per i colpi di spessore da consegnare al tecnico piacentino. Il futuro dell’Inter passerà con ogni probabilità da un nuovo attaccante che affianchi Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Ed è proprio Lukaku il più grande sponsor di uno degli obiettivi di vecchia data dell’Inter che sta per tornare in auge nell’attuale sessione di calciomercato. La dirigenza nerazzurra può nuovamente pensare a Dries Mertens per rimpolpare il reparto avanzato dei campioni d’Italia. In scadenza tra meno di un anno, l’ex PSV difficilmente rinnoverà con il club di De Laurentiis e questo potrebbe quindi essere il momento giusto per il trasferimento sotto la Madonnina. Il club di Zhang avrebbe in mente un possibile scambio per strappare il belga ai partenopei: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il post Hakimi può arrivare dall’Olanda | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto a Barella | Il Liverpool pronto allo scambio

Calciomercato Inter, ipotesi Mertens: la risposta del Napoli

Dries Mertens, all’Inter, attraverso uno scambio. L’idea di Marotta sarebbe quella di offrire il cartellino di Alexis Sanchez, valutato al pari di Mertens 15 milioni, per strappare il belga alla società azzurra. Una proposta che non scalda gli animi in casa Napoli, con la società di Aurelio De Laurentiis pronta a rifiutare la carta Sanchez.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Situazione in continuo divenire, con le prossime settimane che saranno caldissime per decifrare il destino di Mertens.

LEGGI ANCHE >>>Sorteggio calendario Serie A: Juventus-Milan alla quarta giornata, Inter-Juve alla nona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomba Lautaro Martinez | Richiesta stile Lukaku

L’Inter ci prova, Lukaku spinge per avere in nerazzurro il compagno di Nazionale.