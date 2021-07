Arrivato un anno fa in cambio di Pjanic, il brasiliano Arthur è già stato messo sul calciomercato. Grazie a lui, la Juve può provare a prendere il bomber

La Juventus vuole già disfarsi di Arthur, arrivato solo un anno fa nell’ambito dello scambio col Barcellona. Uno scambio soprattutto pro-plusvalenze, non a caso anche l’altro protagonista di esso – Miralem Pjanic – è stato messo sul calciomercato. Il bosniaco rivestirebbe volentieri la maglia bianconera. Tornando alla mezz’ala brasiliana, il problema è che a bilancio ‘pesa’ per più di 55 milioni di euro, quindi a meno che impazzisca qualche club una sua cessione a titolo definitivo è pressoché impossibile.

In questi casi occorre che la fantasia vada al potere, nel caso dell’ex Gremio può farsi così strada la formula del prestito biennale e/o del ‘baratto’ con un altro ‘scarto’ o quasi di una grande società straniera. A riguardo si è parlato e si continua a parlare del Paris Saint-Germain, mentre in queste ultime ore rumors hanno lanciato con forza la pista che porta dritto al Manchester City col quale i bianconeri vantano eccellenti rapporti. E, cosa da sottolineare, hanno già fatto più di uno scambio: il famoso, naturalmente, quello tra Cancelo e Danilo.

IDEA SCAMBIO – Legato contrattualmente alla Juve fino al 2025 a fronte di uno stipendio di 5 milioni di euro netti l’anno, Arthur potrebbe essere offerto ai ‘Citizens’ di Guardiola – al quale non dispiace il classe ’96 di Goiania – in cambio di Gabriel Jesus, tutt’altro che intoccabile per il tecnico catalano e il club inglese. Nello specifico Cherubini e soci potrebbero tentare un do ut des sulla base di un prestito biennale – utile ad ammortizzare il costo di Arthur – con diritto di riscatto. Sui 35-40 per l’ex Barça, intorno ai 45 per l’attaccante di San Paolo.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus erede di Cristiano Ronaldo

Gabriel Jesus guadagna più o meno quanto Arthur ed è molto apprezzato da Massimiliano Allegri. Autore di 14 gol nella scorsa stagione, l’ex Palmeiras viene da molti considerato l’ideale ‘erede’ di Cristiano Ronaldo, la cui permanenza a Torino rimane incerta.

