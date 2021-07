Calciomercato Juventus, che scambio in Serie A | Arriva Florenzi!

Calciomercato Juventus, bianconeri di nuovo forti su Florenzi, vecchio pallino: ecco lo scambio che può portarlo a Torino

Un mercato vigile, alla ricerca di occasioni. Questo sarà il calciomercato estivo della Juventus, stando a quanto dichiarato dalla dirigenza. Niente investimenti folli e valorizzazione della rosa già presente, con ricerca di migliorie laddove possibile. A prezzi contenuti e con formule creative, come già accaduto di recente. Cherubini proseguirà sulla strada tracciata da Paratici, con occhi in questo momento soprattutto sulla Nazionale di Roberto Mancini. L’obiettivo principe, non è un mistero, è Locatelli, ma anche il nome di Alessandro Florenzi torna d’attualità. E può arrivare a Torino con un’operazione molto interessante.

Calciomercato Juventus, Demiral per Florenzi: la proposta della Roma

Allegri gradirebbe molto un vice Cuadrado di tale livello, che non resterà alla Roma dopo il rientro dal Psg e potrebbe essere scambiato con Demiral. La società bianconera ha ottimi rapporti con quella giallorossa e proprio dai capitolini arriverebbe una proposta intrigante.

Il turco rappresenterebbe un ottimo rinforzo per la nuova squadra di Mourinho e per arrivare a lui, oltre al cartellino di Florenzi, la Roma metterebbe sul piatto una cifra cash tra i 15 e i 17 milioni. Con la conferma di Chielini in vista, Demiral sarebbe solo il quarto centrale in rosa a Torino e in un colpo solo la Juve riuscirebbe a monetizzare il suo addio e mettere le mani su un rinforzo desiderato a lungo.