Italia-Inghilterra, arriva la benedizione dell’ex nazionale britannico Phil Thompson: “Stavolta potete farcela!”

Quasi terminato il countdown a Italia-Inghilterra, con i minuti sull’orologio pronti a segnare le 21.00. Una finalissima dove il clima britannico trasuda ottimismo, forte del fattore casa e di una rosa attrezzata in ogni reparto: “Molti di noi hanno provato in questa impresa, ma abbiamo fallito. Adesso, voi giovani avete un’incredibile opportunità di portare un trofeo a casa. Con la giusta passione e la spinta del pubblico di casa, potete raggiungere qualsiasi obiettivo. Credeteci, forza Inghilterra!”. Parole di Phil Thompson, ex bandiera del Liverpool e della Nazionale dei Tre Leoni, che attraverso il proprio profilo Twitter ha suonato la carica per la finalissima di Wembley.

Many of us have tried and failed but now you young lads have a wonderful opportunity to bring a trophy home,with the passion and drive of a home Nation,believe and you can achieve anything Come on England

— Phil Thompson (@Phil_Thompson4) July 11, 2021