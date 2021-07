La Juventus vuole a tutti i costi Luis Alberto ed è pronto a sacrificare un giocatore importante che piace a Sarri

La Juventus ha diverse questioni irrisolte, in particolare quelle legate a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala da cui dipenderà anche buona parte del mercato in entrata. Anche il futuro di Bernardeschi e Rabiot è ancora in bilico ma i bianconeri sono concentrati anche sui colpi in entrata e uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni è quello di Luis Alberto. Il trequartista spagnolo sta vivendo un momento di conflitto con la Lazio dopo non essersi presentato al raduno di Formello. Dietro questo gesto si cela la possibile voglia del giocatore di lasciare i biancocelesti nonostante il rinnovo di contratto fino al 2025 effettuato la scorsa estate. Dalla Spagna non mancano le voci che lo accostano all’Atletico Madrid ma anche la Juventus sembra essere una concorrente agguerrita.

Calciomercato Juventus, Bentancur è la leva per Luis Alberto

In casa Lazio quello di Luis Alberto è diventato un vero e proprio caso e vista la valutazione di Claudio Lotito di 50 milioni di euro, la questione tra lo spagnolo e i biancocelesti potrebbe durare a lungo. Non sono molte le squadre disposte a spendere una cifra del genere e la società romana fa leva sul contratto del giocatore, ma la Juventus potrebbe avere la carta vincente per sbloccare la situazione.

I bianconeri sarebbero disposti a sacrificare Rodrigo Bentancur per arrivare a Luis Alberto. Maurizio Sarri nutre una profonda stima per il centrocampista uruguaiano che sotto la sua gestione ha disputato, forse, la sua miglior stagione in Serie A. La ‘Vecchia Signora’ valuta Bentancur tra i 35 e i 40 milioni di euro ma la Lazio chiederebbe un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro per pareggiare il valore di mercato del trequartista andaluso.