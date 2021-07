Ancora un assalto decisivo per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese sarebbe finito nel mirino delle big: via libera Dybala

Il futuro di Cristiano Ronaldo ancora non è molto chiaro. Il campione portoghese dovrà comunicare la sua decisione nelle prossime ore per poter programmare la stagione bianconera. Dopo l’eliminazione ad Euro2020 si trova in vacanza insieme alla propria famiglia prima di riprendere nuovamente l’attività. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre il PSG, pronto a preparare l’assalto definitivo in vista della prossima stagione. Dall’altra parte, il campione argentino, Lionel Messi, fresco vincitore della Copa America, rinnoverà il suo contratto con il Barcellona per ambire a nuovi successi avvincenti.

Calciomercato Juventus, altre sirene per Ronaldo: Dybala resta

Con il rinnovo di Messi al Barcellona che deve essere solo ufficializzato, il Paris Saint-Germain ha deciso di andare ‘all-in’ su Ronaldo. Inoltre, come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport Paulo Dybala, che non è stato convocato da Scaloni per la Copa America, sta ricaricando le batterie per essere pronto per Allegri.

Il suo obiettivo resta quello di avere un ruolo decisivo per la compagine bianconera. Il ritorno dell’allenatore livornese potrebbe avvantaggiarlo visto che i due si conoscono molto bene dalla prima gestione. Lo stesso talentuoso argentino resterebbe con un ruolo di primo piano in casa Juventus con la voglia di riscatto dopo anni in chiaroscuro.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con la volontà della Juventus di programmare la prossima stagione. Tra Ronaldo e Dybala la dirigenza bianconera vuole prima il discorso per quanto riguarda il reparto offensivo.