Italia-Inghilterra, il messaggio di Southgate | “Faremo di tutto per vincere”

Italia-Inghilterra, il messaggio del CT britannico Southgate sui social istituzionali: “Faremo di tutto per vincere”

Poco meno di tre ore al fischio di inizio di Italia-Inghilterra: la tensione è alle stelle in casa azzurra e in casa biancorossa, anche se il clima tra le fila britanniche è nettamente più ottimistico. Un clima che ha portato anche il CT dei Tre Leoni, Gareth Southgate, a comunicare un ultimo messaggio di carica ai propri ragazzi, in vista della finalissima.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, quando Milan ed Inter pensarono a Kane | Adesso è inarrivabile

“Volevo ringraziare tutti i tifosi per l’incredibile calore che ci state regalando – ha comunicato il tecnico dell’Inghilterra attraverso i canali social della Federazione inglese – Speriamo di aver dato a questa nazione la giusta avventura e rappresentazione. Sono grato al mio staff, ai miei calciatori per questa finale. Ora, sta a noi dare il massimo: faremo tutto il possibile per vincere”.