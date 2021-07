Calciomercato Inter, a rischio anche Barella | Riecco il Psg: l’offerta

Calciomercato Inter, altro big a rischio: per Barella si fa nuovamente sotto il Psg, super offerta ai nerazzurri

Dopo Achraf Hakimi, l’Inter potrebbe perdere un altro big. Le richieste per i top player nerazzurri non mancano di certo. La società intenderebbe tenere duro e limitare alla partenza del marocchino verso il Psg le cessioni eccellenti. Ma ancora i francesi si fanno sotto per un altro calciatore della squadra di Inzaghi, ossia quel Nicolò Barella tra i protagonisti dello scudetto targato Conte, nonché di un ottimo Europeo con l’Italia.

Calciomercato Inter, Psg avanti tutta per Barella: cash e due giocatori sul piatto

Per il centrocampista sardo, destinato a diventare uno dei top del ruolo a livello europeo e probabilmente mondiale, i francesi fanno sul serio. La richiesta dell’Inter è ovviamente molto elevata, ma l’offerta in arrivo potrebbe far vacillare Marotta e Ausilio.

La cifra cash da mettere sul piatto sarebbe tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma con due contropartite che potrebbero essere decisamente gradite. Una, quella rappresentata da Leandro Paredes, obiettivo di lungo corso a centrocampo. L’altra, un nome per la fascia sinistra tra Kurzawa e Bernat. Il centrocampista argentino è valutato intorno ai 30 milioni di euro, i due laterali mancini entrambi sui 15 milioni.