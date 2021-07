La Juventus pensa sempre all’acquisto di un grande bomber, ma l’Inter rischia di rovinare i piani. Ecco lo scenario

Se parte Cristiano Ronaldo, sul quale aleggia sempre l’ombra del Psg, la Juventus andrà all’assalto di un centravanti. Meglio dire di un grande bomber, che in rosa manca dai tempi di Gonzalo Higuain, quello vero ovviamente e non la bruttissima copia delle ultime due stagioni in bianconero. Se CR7 va a Parigi, occhio a Mauro Icardi e a quello che sarebbe uno scambio a dir poco clamoroso. Sappiamo però che ad Allegri piacciono pure altri profili, su tutti Vlahovic. Il 2000 serbo viene da una stagione sontuosa e vuole lasciare la Fiorentina perché ambisce a un contratto molto più ricco e a lottare per grandi traguardi.

I viola non intendono privarsene, anzi puntano a blindarlo con un nuovo contratto (l’attuale scade nel 2023), ma chiaramente se arrivasse una super offerta non potrebbero dire di no. Commisso chiede sui 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero investire fra un anno con l’addio di Ronaldo (il contratto scade nel 2022) mentre un top club europeo anche subito. Ci riferiamo all’Atletico Madrid di Simeone, fresco di rinnovo fino a giugno 2024. Il ‘Cholo’ spera nell’arrivo di un numero 9 più giovane di Suarez, il nome in cima alla lista dei suoi desideri è notoriamente Lautaro Martinez per il quale tuttavia l’Inter non accetta offerte inferiori agli 80-90 milioni. Troppi per i ‘Colchoneros’ e allora ecco la possibile virata su Vlahovic, anche lui tanto stimato dall’allenatore argentino e con un costo del cartellino (per non parlare dell’eventuale ingaggio) inferiore.

Calciomercato Juventus, non solo Atletico: concorrenza di Paratici e Milan per Vlahovic

Vlahovic è sicuramente uno dei migliori talenti del calcio europeo. Nella scorsa annata ha siglato ben 21 gol evitando alla Fiorentina una dolorosa retrocessione in Serie B. Il classe 2000 è nel mirino anche di Tottenham e Milan.

