Calciomercato Juventus, addio Bonucci: Allegri da’ il via libera

Calciomercato Juventus, Bonucci può lasciare i bianconeri: la cessione avrebbe l’avallo da parte di Allegri

Un grande Europeo da parte di Leonardo Bonucci, con la maglia dell’Italia, che però potrebbe non significare conferma alla Juventus, anzi. Il difensore centrale bianconero con Chiellini ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori, ma proprio le prestazioni in azzurro hanno rialzato le sue quotazioni in chiave mercato. E questo potrebbe favorire una sua nuova partenza, di cui si torna dunque a parlare con insistenza.

Calciomercato Juventus, Guardiola di nuovo all’assalto per Bonucci: le cifre

Il ritorno in scena è quello di Guardiola e del Manchester City. Il tecnico spagnolo, non è un mistero, stravede per il difensore, di cui apprezza le grandi capacità palla al piede. I britannici ritornano alla carica e questa volta potrebbero anche mettere a segno il colpo, anche perché Massimiliano Allegri sarebbe ben disposto a lasciar partire il suo fedelissimo.

L’affare potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Una spesa non problematica per gli inglesi, determinati ad accontentare il loro allenatore che vede in Bonucci un rinforzo ideale per puntare ancora una volta alla Champions League. Dopo la delusione in finale di quest’anno, i ‘Citizens’ non si arrendono e intendono riprovarci.