Calciomercato Milan, doppio colpo di Maldini | Isco e James!

Il Milan deve acquistare un nuovo giocatore nel reparto offensivo, ma potrebbe arrivare sia a Isco, sia a James Rodriguez

Il Milan è alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo, soprattutto dopo il clamoroso approdo di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il turco ha prima rifiutato il rinnovo offertogli da Paolo Maldini e si è successivamente accordato con l’ad nerazzurro Marotta. Una mossa che ha un po’ spiazzato i dirigenti rossoneri, ora desiderosi di regalare ai propri sostenitori un grande colpo. I rapporti con il Real Madrid sono molto buoni, e non si sta trattando solo sul fronte Brahim Diaz, anzi. Il sostituto di Calhanoglu potrebbe arrivare proprio dal Real Madrid.

Isco e James per il Milan

Il giocatore in questione è Isco, che il Milan apprezza molto anche per le sue qualità e per la voglia di rilanciarsi dopo una pessima stagione. Ancelotti non punterà su di lui e lo spagnolo è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il costo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. D’altra parte, potrebbe non finire qui. Secondo ‘AS’, c’è un altro candidato che potrebbe addirittura arrivare insieme a Isco: è James Rodriguez, che dopo l’addio proprio di Ancelotti dall’Everton vorrebbe lasciare la Premier.

Nel caso del colombiano, l’affare verrebbe condotto in prima persona dal suo agente, Jorge Mendes. James Rodriguez e Isco: molto dipenderà dai costi delle due operazioni e anche dalla voglia dei due trequartisti di continuare la propria carriera al Milan.