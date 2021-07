Calciomercato Juventus, comunicato UFFICIALE | Va al Barcellona!

La Juventus vede sfumare il giovane talento seguito dalla dirigenza: Yusuf Demir approda al Barcellona, è ufficiale

La Juventus è sempre molto attenta allo sviluppo dei giovani calciatori in giro per l’Europa, soprattutto per proseguire il processo di ringiovanimento della rosa. Nella scorsa stagione sono arrivati giocatori come Chiesa e Kulusevski, che hanno costantemente giocato nell’undici titolare. Uno dei profili seguiti per svecchiare la rosa è stato Yusuf Demir, trequartista austriaco classe 2003. Tuttavia, il colpo può definirsi sfumato visto che il Barcellona ha chiuso per il giovane. Nell’ultima stagione, con la maglia del Rapid Vienna, ha disputato 32 partite in tutte le competizioni, segnando 9 gol e siglando 3 assist.

Juventus, Demir al Barcellona: il comunicato

Il Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Yusuf Demir: “Il Barcellona pagherà 500mila euro per il trasferimento e ha un’opzione di acquisto non obbligatoria del valore di 10 milioni di euro. Questo fine settimana, Demir si sottoporrà alle visite mediche per iniziare il precampionato con la prima squadra lunedì prossimo“. Un colpo importante per la cantera blaugrana, lo sarebbe stato anche per la Juventus Under 23. Tuttavia, il suo futuro sarà in Spagna. Il club bianconero dovrà virare su altri obiettivi.