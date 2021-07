Non c’è solo Euro 2020 a tenere banco nel mondo del pallone: polemiche per l’addio di Adani a Sky, arriva il duro attacco di Vieri

Sono giorni caldi per il mondo del calcio. Dal calciomercato ad Euro 2020 sta per volgere al termine, con l’Italia di Roberto Mancini che coltiva il sogno di alzare il prestigioso trofeo proprio contro i ‘padroni di casa’ a Wembley. Un Inghilterra agguerrita che, dopo la Danimarca, mette nel mirino proprio gli azzurri. Nelle ultime ore però a fare rumore è stato l’addio inaspettato dell’ex difensore e commentatore Daniele Adani a Sky Sport. L’ex interista ha annunciato con amarezza (prima al termine della semifinale tra Inghilterra e Danimarca, poi su Twitter) un addio non privo di polemiche. Adani ha sottolineato come Sky lo abbia di fatto allontanato attraverso una telefonata e nulla più. Una situazione che ha portato su tutte le furie l’amico ‘Bobo’ Vieri che vede ormai da diverso tempo Adani come ospite fisso alla ‘Bobo Tv’ su Twitch. L’ex centravanti dell’Inter ha risposto su Twitter all’amaro messaggio dell’ormai ex commentatore di Sky, con parole durissime verso chi ha decretato l’addio di Adani a Sky.

Adani saluta Sky, Vieri shock: “Faccia a faccia”

“Dopo 9 anni una chiamata???? Mmmmm… Un pò pochino, no?”, ha cinguettato Vieri che ha poi rincarato, non poco, la dose. “Almeno chiamarlo e farlo venire in ufficio no? Faccia a faccia come un uomo vero. Ma, evidentemente, non lo sei…“.

Il messaggio si chiude poi con un cuore nei confronti dell’amico il cui futuro, al momento, è ancora tutto da determinare.

L’addio di Adani a Sky ha destato non pochi dubbi e polemiche: in prima fila, Bobo Vieri, ha detto la sua con parole che continueranno di certo a fare discutere.