In casa Juventus tiene banco la questione rinnovo Dybala, legata anche alla permanenza di Ronaldo: nuovi colloqui in vista

La Juventus lavora sotto traccia. Massimiliano Allegri sta escogitando, in sede di calciomercato, le strategie e i movimenti da mettere in atto per riportare da subito il club bianconero ai massimi livelli. La calma apparente sembra pronta a scoppiare da un momento all’altro, considerando che ci sono diversi temi da affrontare. La priorità in entrata è dare nuova linfa al centrocampo, reparto probabilmente più debole della rosa. Si continua a lavorare silenziosamente al colpo Locatelli, che domenica sarà impegnato con l’Italia nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Al termine della competizione, potrebbe arrivare la svolta definitiva dell’affare.

Poi c’è la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala, altro ‘acquisto’ nella mente del tecnico livornese. L’argentino, infatti, viene da una stagione al di sotto delle aspettative e l’intenzione è quella di rimetterlo al centro del progetto e ricominciare a sfruttare le sue enormi qualità. L’ex Palermo, però, sarebbe preoccupato a causa della possibile permanenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese percepisce 31 milioni di euro netti a stagione, aspetto che non facilita la trattativa tra il club e Dybala per il prolungamento. La seconda punta, poi, chiede ampie garanzie sul campo, ma sappiamo quanto CR7 tenda a centralizzare il gioco su se stesso.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: Ronaldo sullo sfondo | Nuovi colloqui

Dybala ha le idee chiare. Vuole tornare ad essere protagonista, a prescindere dalla presenza o meno del campione di Madeira. La Juventus inizierà il raduno mercoledì 14 luglio alla Continassa: Allegri e il classe ’93 ne approfitteranno per un faccia a faccia chiarificatore. Il tecnico, dal canto suo, non ha dubbi ed è pronto a dare ampie garanzie in campo al suo pupillo.

Dybala chiede 10 milioni di euro netti a stagione più bonus per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. Nelle prossime settimane, inoltre, pare sia atteso un incontro tra la dirigenza bianconera e Jorge Antun, agente del calciatore. La Juve ha preso la sua decisione sul futuro di Dybala e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo. Per Ronaldo, invece, è tutto da vedere.