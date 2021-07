Rilevato un giornalista positivo al Covid-19 a Coverciano: il ritiro dell’Italia è stato subito sanificato e blindato

C’è tanta tensione per la finale di Euro 2020 che l’Italia disputerà contro l’Inghilterra. Alimentata dal fatto che, secondo ‘Sportmediaset‘, è stato rilevato un positivo nel ritiro di Coverciano della Nazionale italiana. Un giornalista a seguito della squadra di Mancini, infatti, è risultato positivo al Covid-19 al rientro della semifinale con la Spagna.

Tuttavia, le positività sarebbero tre, ma due colleghi sono rimasti in Inghilterra. Il ritiro degli azzurri è stato sanificato e completamente blindato. C’è ottimismo per squadre e staff, anche perché i calciatori sono vaccinati e non si teme un focolaio. Sono attese comunicazioni per la conferenza.