Calciomercato Inter, post Handanovic | Colpo Onana

Come sostituto di Samir Handanovic, che andrebbe via l’anno prossimo, l’Inter punta su André Onana a parametro zero

I problemi economici di Suning inducono l’Inter a effettuare delle valutazioni serie sul mercato. Non si possono effettuare spese folli, anzi. Dopo la cessione di Hakimi potrebbe salutare anche un altro big. Ed è per questo che Marotta sta pensando a dei colpi a parametro zero dopo quello messo a segno con Hakan Calhanoglu. Si sta valutando il profilo di André Onana, soprattutto per l’età di Samir Handanovic, classe ’84, che ha il contratto in scadenza nel 2022. L’Inter deve anche pensare al futuro della propria porta.

Inter, Onana a parametro zero

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, André Onana non è più un’idea. Il portiere camerunense è finito nel mirino dell’Inter e la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero per la prossima stagione è sempre più vicina. Attualmente all’Ajax, ha ricevuto una squalifica per doping e dovrebbe rientrare per l’inizio del mese di novembre. Classe ’96, era uno degli astri nascenti del proprio ruolo, arrivato anche in finale di Europa League nel 2016/17. La sua esperienza con la squadra ajacide potrebbe terminare l’anno prossimo per difendere i pali dell’Inter. Un passaggio di consegne con Handanovic.