Calciomercato Milan, colpo Sabitzer | Mourinho in svantaggio

Il Milan potrebbe mettere le mani su Marcel Sabitzer del Lipsia, sul quale c’è anche l’interesse di José Mourinho

Il Milan deve cercare rinforzi a centrocampo, sia per il ritorno in Champions League, sia per la questione rinnovo di Kessie che sta ancora tenendo banco. Maldini non si fa problemi a lasciare andare i suoi migliori giocatori in scadenza, ed è consapevole che quando succede, deve intervenire sul mercato. Tanti sono i profili valutati dal club rossonero, tra questi c’è Marcel Sabitzer, che ha sfidato l’Italia agli ottavi di Euro 2020 con la sua Austria. Il suo contratto scadrà nel 2022: si è messo in mostra ed essendo un classe ’94, è nel miglior momento della carriera.

Milan, concorrenza serrata per Sabitzer

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, il Lipsia consentirà a Sabitzer -che non ha intenzione di rinnovare- di partire a prezzo di saldo. Il costo del giocatore si aggira intorno ai 17-20 milioni di euro. Un ottimo prezzo, considerato il valore del centrocampista e ciò che può portare a una squadra. Sabitzer piace al Milan, ma non solo: anche José Mourinho si è mostrato interessato per la sua Roma. Viva anche la pista Premier League, con l’Arsenal alla ricerca di rinforzi per ripartire dopo una pessima stagione. Tuttavia, l’austriaco vorrebbe giocare la Champions ed è per questo che i Gunners e i giallorossi partirebbero in svantaggio.