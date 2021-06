Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Laporta lo vuole con Messi

La Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo che andrebbe a giocare con Messi: ecco il piano di Joan Laporta

Il calciomercato della Juventus dipenderà molto dal futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è rimasto scottato dall’eliminazione di Euro 2020 e ha il contratto in scadenza l’anno prossimo coi bianconeri e non ha ancora rinnovato. Resta da capire se lo farà: in caso contrario, dovrebbe lasciare la Juve quest’estate, che altrimenti lo perderà a parametro zero. Poche squadre possono permettersi i 31 milioni di euro di stipendio, e una di queste è il Barcellona. Il presidente Joan Laporta avrebbe pronto un clamoroso piano per acquistare CR7 e unirlo al suo rivale di sempre, Lionel Messi.

Juventus, Ronaldo insieme con Messi

Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com‘, Laporta ha un piano serio per la firma di Cristiano Ronaldo. Il presidente del Barcellona cederebbe Griezmann, Dembélé e Coutinho per acquistare CR7. Farebbe un grande sforzo per garantirgli un ingaggio importante, a patto che giochi almeno una stagione con Lionel Messi. Uno scenario che vorrebbero vedere tutti i tifosi del calcio mondiale, e il Camp Nou diventerebbe teatro del più grande duo della storia del calcio recente. Una situazione che farebbe molto comodo alla Juventus, che si libererebbe di un ingaggio molto pesante e ripartirebbe con un nuovo progetto.