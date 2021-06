Calciomercato Milan, Olivier Giroud può arrivare solo a una condizione dal Chelsea: previsti nuovi incontri in questi giorni

Il Milan è senz’altro la squadra più attiva di questa prima fetta di calciomercato estivo. Più di una novità, però, non ha entusiasmato il pubblico rossonero, aumentando le preoccupazioni in vista per il futuro. Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, in questo senso, hanno rappresentato un duro colpo da digerire. Parliamo di due pedine che il tecnico Stefano Pioli riteneva fondamentali nel suo scacchiere e la perdita di entrambi a parametro zero ha reso il tutto pesante anche dal punto di vista economico. Come se non bastasse, il trequartista turco ha deciso di sposare il progetto dei cugini dell’Inter, diretti concorrenti in campionato. Ma Maldini non si dà per vinto e si è già assicurato il sostituto del giovane estremo difensore della nazionale di Mancini prendendo Maignan dal Lille. Archiviato anche il riscatto di Tomori, il direttore tecnico continua a monitorare diversi obiettivi.

In particolare, c’è la volontà di potenziare il reparto offensivo. Il ‘Diavolo’ l’anno prossimo giocherà anche la Champions League e non può appoggiarsi solo sulle spalle di Ibrahimovic. La qualità, la personalità e l’esperienza del campione svedese rimangono indiscutibili, ma a 39 anni gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. Come ormai noto, il primo nome nella mente dei rossoneri è Olivier Giroud. Il Milan, dal canto suo, affonderebbe il colpo solo a una condizione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, 24 milioni di euro | Nuovo ‘scippo’ al Milan

Calciomercato Milan, svolta per Giroud: previsti nuovi incontri

Siamo ancora distanti dalla fine della telenovela Giroud. Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2022, ma il Milan – stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – vorrebbe effettuare questo trasferimento solo nel caso in cui il francese classe ’86 si svincolasse dagli inglesi. In tal caso, il giocatore arriverebbe a parametro zero e i rossoneri non dovrebbero avanzare alcun pagamento ai ‘Blues’.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Serie A a rischio | Irrompe il PSG

L’ex Arsenal vuole fortemente il club di Pioli e starebbe trattando con i londinesi per liberarsi da subito. Terminato il deludente Europeo con la Francia, adesso potrà concentrarsi esclusivamente sul proprio futuro. Già in questa settimana dovrebbero andare in scena nuovi colloqui tra le parti, staremo a vedere.