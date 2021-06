La Juventus continua a lavorare anche per decidere il da farsi con Cristiano Ronaldo e sarebbe vicina la svolta: trattativa in corso

Continuano in maniera quotidiana le tante discussioni riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo, che è ancora in bilico dopo più di un mese dalla fine del campionato. Negli ultimi anni il fenomeno portoghese ha sempre annunciato di voler restare alla Juventus al termine della Serie A, questa volta ancora non è successo ma tutto è ancora possibile.

Secondo quanto riportato da ‘TVI’, ovvero una tv portoghese, sarebbe vicina la svolta riguardo al futuro del calciatore nativo di Madeira. Il suo procuratore Jorge Mendes e i bianconeri infatti sarebbero in trattativa per spalmare il contratto di Ronaldo in due anni in modo da prolungare la permanenza fino al 2023 anziché il 2022.

Calciomercato Juventus, Ronaldo può restare: possibile prolungamento di contratto

L’addio tra Juventus e Cristiano Ronaldo dunque potrebbe non avvenire quest’estate e neanche nella prossima. L’attuale numero sette bianconero non sembra avere neanche troppe opzioni visto che le squadre che sembravano interessate come Manchester United o Paris Saint-Germain non sembrano essersi fatte avanti in maniera concreta. Lo stipendio di Ronaldo è elevato e per questo non è facile trovare un acquirente, anche perché le squadre potrebbero acquistare il portoghese a parametro zero tra un anno.

Cristiano ha già terminato il suo Europeo dopo il ko contro il Belgio e ora può dedicarsi maggiormente al suo futuro per prendere la giusta decisione.