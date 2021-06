Il Milan, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, è alle prese con la ricerca del nuovo numero dieci: spunta l’idea Gylfi Sigurdsson dalla Premier League. Le ultime di calciomercato

L’addio di Hakan Calhanoglu, trequartista turco trasferitosi all’Inter a parametro zero, è stato un po’ un fulmine a ciel sereno nel calciomercato del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri infatti, che restano anche sulle tracce di Rodrigo De Paul, pensavano infatti di poter chiudere alla fine per la permanenza dell’ex giocatore del Bayer Leverkusen. L’Inter si è però inserita beffando i cugini che ora sono costretti a cercare un nuovo numero dieci in vista della prossima stagione, che vedrà il ritorno del Milan nella fase a gironi di Champions League. Serve quindi un giocatore di qualità che possa agire alle spalle di Zlatan Ibrahimovic e servirlo al meglio in un’annata, quella che sta per arrivare, nella quale il Diavolo dovrà confermarsi ai massimi livelli.

Sul taccuino degli uomini mercato del Milan sarebbe finito anche un nome nuovo dalla Premier League. Stiamo parlando del numero dieci islandese Gylfi Sigurdsson, attualmente in forza all’Everton orfano di Carlo Ancelotti, approdato al Real Madrid di Florentino Perez.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Intreccio Mendes-Paratici

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, suggestione shock | Cessioni per Skriniar

Calciomercato Milan, idea Sigurdsson | I dettagli del possibile colpo

Gylfi Sigurdsson, calciatore dell’Everton, squadra di Premier League, ha un contratto in scadenza con i Toffees nel 2022 e ciò potrebbe ridurre sensibilmente il prezzo del giocatore islandese che al momento si aggira di poco sotto ai 15 milioni di euro. Classe 1989, Sigurdsson ha un passato soprattutto nello Swansea, club nel quale si è tolto le maggiori soddisfazioni dal punto di vista personale.

Nell’ultimo campionato inglese di Premier League, Sigurdsson ha collezionato 36 presenze mettendo a segno sei reti e fornendo anche cinque assist ai suoi compagni, a riprova della sua grande duttilità in ambito offensivo.