Calciomercato Juventus, continua a tenere banco il rinnovo di Dybala in casa bianconera: contatto con l’attaccante argentino

La Juventus si muove sotto traccia. Massimiliano Allegri ha in mente alcune manovre da mettere in atto per modellare e potenziare la squadra. Tanti i nomi che circolano in ottica acquisti, sia top player, che giocatori giovani ma di grandissimo talento e pronti da subito al grande salto. L’intenzione è quella di investire soprattutto a centrocampo, reparto apparso non poco in difficoltà nella scorsa stagione. In questo senso, l’obiettivo numero uno è, come ormai noto, Manuel Locatelli, ma la trattativa con il Sassuolo non è affatto semplice e bisognerà quanto meno attendere la fine dell’Europeo dell’azzurro.

Per la ‘Vecchia Signora’, però, ci sono anche delle questioni spinose da risolvere in merito alle uscite. Gran parte dell’andamento della sessione di calciomercato dei piemontesi dipenderà da Cristiano Ronaldo. L’addio del portoghese garantirebbe senza dubbio alla società targata Agnelli maggiore libertà di manovra. La voglia di entrambi pare sia quella di separarsi e il super agente Jorge Mendes sta cercando di trovare al proprio assistito una nuova sistemazione. Continua a tenere banco, poi, il tema legato al rinnovo di Dybala – in scadenza a giugno 2022 -, ma arriva una novità significativa a tal proposito.

Calciomercato, contatto Dybala-Juventus per il rinnovo: i dettagli

A breve potrebbe arrivare la svolta per il futuro di Paulo Dybala. Come riferisce ‘Sky Sport’, la Juventus avrebbe avuto un contatto telefonico con l’attaccante argentino. Il confronto sarebbe avvenuto sia con il nuovo Football Director Federico Cherubini, che con Allegri. Le parti si riaggiorneranno durante il raduno, per cercare di capire le reali intenzioni del calciatore e del suo entourage.

Il tecnico vuole rilanciare l’ex Palermo e c’è l’intenzione da parte della ‘Vecchia Signora’ di entrare il prima possibile nel vivo della trattativa. Il classe ’93 chiede un aumento di stipendio dai 7,3 milioni netti percepiti attualmente fino a 12 milioni di euro all’anno. La Juve lavorerà nelle prossime settimane per cercare di raggiungere un punto d’incontro.