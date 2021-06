L’Inter fa sul serio per il colpo dal Barcellona e può approfittare del momento per acquistare l’esterno: pronto uno scambio

Dopo un’annata trionfale, l’Inter vuole provare a impressionare anche nella prossima stagione anche se sono previsti diversi movimenti di calciomercato. I nerazzurri infatti non vivono un grande momento dal punto di vista finanziario e presto potrebbero cedere Hakimi, anche se non sarà l’unico movimento in uscita che effettueranno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo con ingaggio dimezzato! La proposta

L’Inter ora va alla ricerca di nuovi esterni per rinforzare le fasce dopo l’addio del marocchino e, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, nel mirino ci sarebbe anche Jordi Alba dal Barcellona. Il terzino spagnolo infatti potrebbe non rinnovare e per questo potrebbe esserci un’occasione importante che i nerazzurri potrebbero sfruttare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa dalla Premier League | Affare chiuso!

Calciomercato Inter, addio Skriniar per arrivare a Jordi Alba

Dal portale iberico fanno sapere che Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha chiesto un abbassamento dell’ingaggio e se la richiesta non dovesse essere accettata allora potrebbe esserci l’addio, così l’Inter potrebbe farsi avanti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i nerazzurri potrebbero provare a mettere sul piatto il difensore centrale Milan Skriniar, che è stato già seguito dai catalani in passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incontro per Ronaldo | Deciso il futuro

Lo slovacco è stato un elemento fondamentale per la conquista dello scudetto ma a questo punto non è da escludere un suo addio.