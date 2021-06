Dopo l’eliminazione del Portogallo ad Euro2020, sarà deciso il futuro di Cristiano Ronaldo: incontro a breve con Agnelli, il motivo.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Il contratto del campione portoghese è in scadenza nel giugno 2022: così lo stesso attaccante bianconero dovrà prendere una decisione in vista della prossima stagione. Dopo l’eliminazione ad Euro2020, lo stesso CR7 vuole dedicarsi a qualche giorno di vacanza prima di comunicare la sua scelta definitiva. Allegri potrebbe puntare ancora su di lui, ma non è detta ancora l’ultima parola.

Calciomercato Juventus, Ronaldo incontro Agnelli: il motivo

Come svelato dal giornalista Rai, Paolo Paganini, ci sarà un incontro tra Ronaldo e il presidente Agnelli per programmare le prossime mose in vista del futuro. Il campione portoghese potrebbe restare ancora un anno con la maglia della Juventus: lo stesso Allegri ha chiesto a gran voce la conferma di Paulo Dybala, che ha tradito le attese anche a causa dei numerosi infortuni che hanno bloccato il suo talento.

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà dunque ufficiale a partire dalle prossime settimane. Lo stesso Massimiliano Allegri, di ritorno sulla panchina bianconera, non vede l’ora di iniziare la sua avventura alla guida della Juventus per cercare di far dimenticare in fretta l’ultima stagione deludente in Serie A e in Champions League.

Tutto l’ambiente freme per conoscere la scelta di CR7, che intende tornare a trionfare in Champions League dopo gli anni deludenti in Europa con la casacca bianconera. Prima l’incontro col presidente Agnelli, poi l’annuncio ufficiale sul suo futuro.