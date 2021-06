Ancora una beffa in casa Milan: affare chiuso in Premier League. Obiettivo di mercato dei rossoneri, vola in Inghilterra.

Beffa in arrivo per il Milan. Il laterale del Barcellona, Junior Firpo, seguito a lungo anche dalla società rossonera, sarebbe ad un passo dal Leeds United targato Marcelo Bielsa con la chiusura dell’affare intorno ai 15 milioni di euro. Come svelato da Sky Sport il club blaugrana dovrà trovare così un’alternativa importante per rinforzare la rosa a disposizione di Koeman in vista della prossima stagione. Inoltre, anche la dirigenza milanese sarebbe già al lavoro per preparare l’assalto ad un vice Theo Hernandez.

Il Milan proverà a confermarsi dopo l’ultima stagione entusiasmante sotto la gestione Pioli. Sul fronte calciomercato è arrivato l’addio di Hakan Calhanoglu, che si è legato a parametro zero all’Inter, mentre a breve sarà ufficiale anche l’addio di Gianluigi Donnarumma, ora impegnato ad Euro2020 difendendo la porta della Nazionale italiana.

Junior Firpo volerà così in Premier League da Marcelo Bielsa dopo che è stato accostato ad Inter e Milan nelle ultime settimane. Un investimento importante da parte del club inglese, voglioso di continuare a stupire tutti in vista della prossima stagione.