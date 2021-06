Euro 2020 inizia a regalare i primi verdetti che influiranno sul calciomercato estivo: il ct dice addio in anticipo

Un Europeo che sta regalando non poche sorprese e, nelle ultime ore, a stupire è stata sicuramente l’eliminazione della Francia. L’errore di Mbappe dal dischetto e la Svizzera che supera i transalpini volando ai quarti (dove affronterà la Spagna) lasciano l’amaro in bocca alla nazionale di Didier Deschamps. Proprio l’ex Juventus sembrerebbe destinato a dire addio con largo anticipo sull’attuale scadenza con la federazione francese. Deschamps è infatti deciso a salutare la Francia nel breve periodo, non rispettando il contratto che lo lega fino a fine 2022 con la federazione. Una decisione quasi inevitabile dopo la scioccante ed inattesa eliminazione che, dunque, porterà ad un forte cambiamento per Mbappe e compagni.

Calciomercato, Deschamps verso l’addio: c’è Zidane

Il nome in pole per sostituire Deschamps sembrerebbe essere quello di un altro ex Juventus, accostato con forza ed insistenza negli ultimi anni alla ‘Vecchia Signora’. Si tratta di Zinedine Zidane che, salutato il Real Madrid nelle scorse settimane, è il grande favorito per guidare la Francia nei prossimi anni.

Zidane, dopo essere stato vicino al grande ritorno (ma in panchina) alla Juventus, è ora più vicino che mai alla nazionale francese.

Un’eliminazione che porterà ad un cambio netto ed immediato: Didier Deschamps vicinissimo all’addio alla Francia.