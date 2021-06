La Juventus ha intenzione di mettere a segno un colpo di spessore direttamente in Serie A: slitta l’incontro decisivo, i motivi

La nuova Juventus firmata Massimiliano Allegri è destinata a prendere forma nelle prossime settimane. Un calciomercato estivo, per la ‘Vecchia Signora’ che porterà numerosi cambiamenti alla rosa allenata dal tecnico toscano. Non solo le uscite degli ‘esuberi’ per fare spazio, poi, a nuovi innesti. In tal senso, tra i nomi maggiormente circolati in casa Juventus per rinforzare il centrocampo rimane più che vivo quello di Manuel Locatelli. Il talento 23enne di proprietà del Sassuolo sta stupendo un po’ tutti per le brillanti prestazioni ad Euro2020 ed il salto in un top club appare, dunque, inevitabile. In primissima fila c’è la Juventus che si è avvicinata considerevolmente al classe ’98, con contatti già da tempo avviati con il Sassuolo. Il nodo da sciogliere, avanzato negli ultimi giorni, riguarda la struttura dell’offerta che la Juventus dovrebbe avanzare per accontentare la società emiliana. Oltre ad una parte dell’offerta ‘coperta’ da contropartite tecniche, il Sassuolo avrebbe infatti avanzato una richiesta cash maggiore rispetto a quella preventivata.

Calciomercato, Locatelli alla Juventus: le cifre

Un affare da circa 40 milioni totali di cui, almeno 25-30 cash, per il cartellino di Manuel Locatelli. È questo il ‘nodo’ da sciogliere e che di fatto ha portato allo slittamento dell’incontro che avrebbe potuto risultare decisivo per l’approdo dell’ex Milan a Torino.

Una chiusura che, tuttavia, non risulta essere imminente anche se l’interesse della Juventus resta molto forte ed il club torinese è intenzionato a puntare su Locatelli (che piace anche in Premier) durante l’attuale sessione di mercato.

Situazione dunque in divenire con Locatelli che rimane vicino alla Juventus: dopo 34 presenze in maglia neroverde, con 4 reti e 3 assist in stagione, l’addio al Sassuolo pare sempre più probabile.