Calciomercato Juventus, tesoretto per Skriniar | Suggestione shock

L’ultima suggestione in casa Juventus è Milan Skriniar, ma per arrivare allo slovacco servirebbero delle cessioni in difesa

La Juventus deve cedere diversi esuberi nel corso di questa sessione di mercato. Non solo giocatori come Rabiot e Ramsey, che hanno deluso le aspettative, ma anche la difesa va sistemata. Bonucci e Chiellini hanno raggiunto una certa età e de Ligt sembra essere l’unico in grado di sostituirli. Merih Demiral è scontento del poco impiego ed è per questo che sta valutando l’addio. La Juve non gli tarperebbe le ali, soprattutto perché ci sarebbe un piano per arrivare a una suggestione clamorosa.

Juventus, due cessioni per arrivare a Skriniar

Oltre a Demiral, la Juventus si impegnerà per cedere anche Daniele Rugani. Il centrale italiano ha passato l’ultima stagione in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari. Cerca un’altra sistemazione, visto che non rientra nei piani di Allegri. Il difensore turco, autore di un pessimo Euro 2020 insieme alla Turchia, porterebbe una cifra sui 35 milioni di euro. A differenza di Rugani, la cui richiesta della Juve è di 8 milioni.

Un totale di oltre 40 milioni di euro, che la Juventus potrebbe investire per Milan Skriniar. Una suggestione clamorosa, anche perché lo slovacco è uno dei punti fermi dell’Inter campione d’Italia. Ma sta vivendo problemi economici e non è detto che un’eventuale offerta verrebbe rifiutata a priori.