Vittoria per la Svizzera contro la Francia ai calci di rigore: decisivo l’errore di Mbappe, francesi clamorosamente eliminati

Siamo arrivati al penultimo giorno degli ottavi di finale di Euro 2020. In campo alle 21:00 a Bucarest, la Francia contro la Svizzera. La squadra di Petkovic gioca un primo tempo mostruoso, tenendo in difesa contro il trio delle meraviglie francese e pungendo in fase offensiva con Shaqiri che ha innescato molto bene Seferovic. E’ proprio l’attaccante del Benfica a siglare il gol del vantaggio. Calciatori della Francia sorpresi dalla rete, come dimostrato dall’espressione di Pogba e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Belgio, Mignolet lascia il ritiro | Il punto su De Bruyne e Hazard

Nella ripresa, Deschamps decide di mandare in campo Coman per Lenglet, ma i risultati non arrivano. Anzi, uno splendido Zuber si guadagna un rigore grazie all’intervento del VAR: rigore che Rodriguez si fa neutralizzare da Lloris. La Svizzera, da questo momento in poi, esce dal campo, soprattutto il terzino sinistro. Benzema prima con un controllo irreale e un tocco elegante sigla il pari, poi con un colpo di testa ribalta il risultato in favore della Francia. Lo straordinario gol di Pogba sembra aver chiuso i conti, ma Seferovic e Gavranovic non sono dello stesso avviso: 3-3 e tempi supplementari. Il pari resiste fino alla fine, e ai rigori segnano tutti. Meno Mbappé e la Francia è costretta a uscire. La Svizzera approda clamorosamente ai quarti. La Spagna è pronta dopo aver rifilato cinque reti alla Croazia dopo i supplementari.