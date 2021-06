Per l’Inter in vista un’importante cessione. Arriva l’importante annuncio dell’agente di Hakimi e Lautaro

In casa Inter, dopo la vittoria dello scudetto dopo undici anni dall’ultima volta, è tempo di ricostruire. I nerazzurri perderanno infatti almeno un pezzo pregiato dell’ultima annata data l’esigenza di fare cassa. Uno dei principali indiziati per la cessione è Achraf Hakimi. Sull’argomento ha preso parola proprio l’agente del marocchino, Alejandro Camano, presente oggi nella sede dell’Inter. Intercettato dalle telecamere di Calciomercato.it, ha dichiarato: “Se abbiamo parlato di Hakimi o di Lautaro? Abbiamo parlato di tante cose – ammette l’agente – Possiamo dire che il marocchino è un nuovo giocatore del PSG? No, io credo che ancora adesso non si possa dire, stiamo parlando di tutto”.

Inter, Camano: “Lautaro felice all’Inter. Hakimi dispiaciuto di andare via”

Ancora, Camano ha parlato della situazione relativa all’attaccante argentino: “Se ci sono possibilità che Lautaro resti? Certo che sì, Lautaro è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice in nerazzurro”. Infine è ritornato sull’esterno ex Real Madrid e Borussia Dortmund e ha concluso: “Hakimi dispiaciuto di andare via? Chi lascia l’Inter è sempre triste”.

Il procuratore dei due top player nerazzurri ha parlato in maniera chiara: se da un lato è vicina la cessione di Hakimi, dall’altro arriva la buona notizia relativa al ‘Toro’ Lautaro, destinato a restare ancora in nerazzurro.