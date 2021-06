La Juventus valuta la nuova cessione e si fa avanti il PSG: possibile scambio a sorpresa con il top club

È stata un’annata difficile quella vissuta dalla Juventus, che sta cercando di rialzarsi in maniera definitiva attraverso delle mosse a sorpresa di calciomercato. I bianconeri pensano anche alle cessioni e Arthur Melo non ha sicuramente il posto assicurato, visto che dopo un anno dall’arrivo ha deluso sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello del fisico, a causa dei troppi infortuni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo con ingaggio dimezzato! La proposta

Il calciatore brasiliano sembrerebbe interessare al Paris Saint-Germain, così come riportato da ‘Fichajes.net’, e potrebbe esserci un’operazione che includerebbe uno scambio. I francesi infatti potrebbero cedere il proprio terzino sinistro Mitchel Bakker, così come anticipato dalla nostra redazione, e si potrebbe tentare uno scambio più circa 37 milioni tra il classe 2000 e Arthur. Il calciatore del PSG è assistito da Mino Raiola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, beffa dalla Premier League | Affare chiuso!

Calciomercato Juventus, addio Arthur: possibile affare con il PSG. Bakker in trattativa

La Juventus dunque potrebbe sfruttare la cessione di Arthur Melo per provare a rinforzare altri reparti, visto che il centrocampo potrebbe avere già Locatelli come volto nuovo. Bakker è una giovane scommessa e potrebbe essere utile ai bianconeri visto che al momento hanno il solo Alex Sandro come terzino sinistro, per cui c’è bisogno di una riserva. In più ci sarebbe anche la possibilità di fare cassa per programmare eventuali nuovi colpi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incontro per Ronaldo | Deciso il futuro

Bakker ha totalizzato 26 presenze nell’ultimo campionato di Ligue 1 fornendo 2 assist ed è sceso in campo anche 10 volte in Champions League.